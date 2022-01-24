ليبيا – دعت عضوة مجلس النواب المغربي عن حزب العدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي وزير الخارجية ناصر بوريطة لإنقاذ المغاربة المحتجزين في ليبيا.

ووفقا لما ورد في تلفزيون “نون” المغربي وتابعته صحيفة المرصد أتت الدعوة في إطار سؤال كتابي وجهته الفتحاوي لبوريطة وفيه شددت على وجوب القيام بذلك قبل فوات الأوان وفتح تحقيق حول شبكة الاتجار بالبشر والهجرة السرية التي تتشكل من ليبيين ومغاربة.

وتابعت الفتحاوي أن مقتل المغاربة الـ3 تحت وطأة التعذيب في ليبيا يأتي لكونهم من الضحايا المغرر بهم من قبل الشبكات التي تعدهم بالهجرة إلى إيطاليا من خلال التحايل عليهم واقتيادهم سيرا على الأقدام عبر الجزائر إلى ليبيا.