ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” القيادي في حزب العدالة واليناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان رفقة النائب الثاني “عمر بوشاح” عضو جماعة الاخوان أمس الأحد المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني ويليامز” في العاصمة طرابلس.

الطرفان ناقشا خلال اللقاء المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وسبل تسهيل إجراء هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن.

وخلال اللقاء قام رئيس المجلس ومستشارة الأمين العام كلاهما بالتأكيد على أن الأولوية هي الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأن أي تعديل في السلطة التنفيذية يجب أن يتم وفقًا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق، وبما يضمن مسارًا دستوريًّا وقانونيًّا واضحًا نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي.