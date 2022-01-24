ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري إن سبب فشل الانتخابات هو عدم وجود دستور، والفشل القادم هو إجراء الانتخابات بدون دستور.

المنصوري وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول” التركية أضاف: “بدون دستور لا وجود لقيود على السلطة التنفيذية والتشريعية، بدون دستور لن تكون هناك ديمقراطية، الدستور هو البلسم الشافي الذي سيضمد جراح الليبيين”.

واستطرد: “يتعين إلزامًا أن يعرض هذا المشروع (مشروع دستور أعدته الهيئة) للاستفتاء، أو أن يتم اعتباره قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات المقبلة”.