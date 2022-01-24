ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، وفد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة، والذي يضم رئيس اللجنة، سامي الصادي، وعضو اللجنة، عبد المعز أحمد، بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري والطرق، فضل الله الشلوي، وعضو مجلس النواب عن دائرة طبرق، الصالحين عبد النبي.

وجاء اللقاء استكمالا للقاء السابق، الذي عقد الخميس الماضي بشأن مشروع الطريق السريع إمساعد – رأس أجدير، وخاصة المرحلة الأولى والتي تمتد من إمساعد إلى المرج.

وتطرق اللقاء إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه جهاز تنفيذ إدارة مشروع الطريق السريع إمساعد – رأس أجدير، ومحاولة تذليلها مع الحكومة ووزارة المواصلات.

كما أطلع الوفد المنفي، على مشاريع تنفيذ إزدواج طريق طبرق – إمساعد، وصيانة طريق طبرق – أجدابيا، وصيانة الطريق الساحلي قطاعات التميمي – الخروبة ودرنة – طبرق.

وأكد المنفي ضرورة استكمال هذه المشاريع والاهتمام بها، حفاظاً على أرواح المواطنين، نظراً لقدم الطريق وتهالكها، مشيداً بجهود اللجنة المكلفة بهذا الشأن.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.