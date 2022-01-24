ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن اجتماعات البرلمان ستعقد اليوم الإثنين وأمامها مجموعة من المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال الجلسات.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الإثنين، أشار إلى أن عددًا من النواب قد طالبوا بتغيير حكومة تسيير الأعمال وترشيح حكومة أخرى بديلة، مضيفًا: “سنرى خلال الجلسة ماذا يحصل بشأن هذا الموضوع”.

كما تطرق اوحيدة في تصريحه إلى موضوع الخروج بموعد محدد للانتخابات،قائلًا: “لا بد وأن تتم مناقشة ودراسة المعوقات التي كانت سببا في عدم إجراء الانتخابات السابقة حتى يمكن تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي وبدون الوقوف على هذه المعوقات ومعرفة أسبابها لا يمكن تحديد موعد جديد للانتخابات”.