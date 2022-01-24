ليبيا – كشف عضو مجلس النواب عبد المنعم بوحسن عن عزم عدد من أعضاء من مجلس النواب التقدم بشكوى للنائب العام بشأن ما يفعله عبد الحميد الدبيبة بعد ٢٤ ديسمبر، من خلال التكليفات والتغيرات التي يجريها لعقد صفقات ورشوات سياسية مع بعض أعضاء مجلس النواب.

بوحسن قال خلال مداخلة عبر برنامج “نقاش” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن ما ينتهجه الدبيبة نهج يريد به الا تسقط حكومته. معتقدًا أن المزاج العام هو الابقاء على حكومة الدبيبة.

وأضاف: “نحن قد نضطر في الجلسة القادمة لفتح باب الترشيح لرئاسة الحكومة، الدبيبة يعمل، منصب أو حقيبة وزارة الدفاع ما زالت موجودة في يده وتنضوي تحته ألوية أو كتائب وتشكيلات مسلحة أو مليشيات، أصبح يمول هذه الكتائب من أجل أن يحافظ على موقعه وكرسيه في داخل العاصمة طرابلس، البرلمان لم يقصر بشيء وليس لدينا مخالب ولو لدينا مخالب لما بقيت طرابلس تحت المليشيات ولو تمكنا من الدخول لطرابلس لما كانت بالفعل تحت أيدي الميلشيات”.

وتابع: “الدبيبة حتى لو بقي وغير الحكومة هو باقٍ ولا بد من تغيير هذه الحكومة، وتستطيع أن تحجم الميلشيات وتفككها وما لم يحدث هذا الشيء لا الجيش يستطيع أن يدخل طرابلس ولا نستطيع أن نمرر أي قرار صادر من مجلس النواب. طرابلس ترزح تحت حكم الميلشيات، مليشيات مؤدلجة تتبع لمن يدفع المال الأكثر وأخشى أن طرابلس تدخل في فوضى عارمة وأجواء متوترة ومشحونة خاصة في هذه اللحظة الدبيبة لن يسلم السلطة بسهولة”.

كما رأى أن المليشيات هي من تحرك المشهد، ولو فعلت الجهات أي شيء هذه الميلشيات سترفض الانتخابات؛ لأنها تعيش حاليًا في بيئة مناسبة، لافتًا إلى أنه الآن ينتهج نهج الرشى السياسية كما حصل في جنيف ويفعلها الآن ويريد لأعضاء كثر من مجلس النواب بحجج أنه ليس هناك طائرة لتأتي، ولا يوجد نصاب، وخاصة مع تصريح ستيفاني وليامز بشأن شرط تغيير الحكومة بـ 120 صوتًا من النواب واصفًا إياه بالشرط التعجيزي.

وأردف: “الدبيبة يريد أن يخرج من يخرجه من أجل ألا يكون ضده وأقرب من تحالفوا معه تخلوا عنه، الرجل ينتهج سياسة ستدمر البلد، وكأنه موجود على خزائن الأرض ينفق كيفما يشاء ويشتري الذمم، أنا مع تغيير هذه الحكومة إن كنا بالفعل نريد توحيد الدولة الليبية، وحكومة تأتي من أجل شيء واحد وهو المضي نحو الانتخابات، غير ذلك ليس منوطًا بها شيء”.

وشدد على أن الحل والمخرج هو تشكيل حكومة جديدة وضرورة تفكيك المليشيات حيث أصبحت أكثر من 150 مليشيا، بالتالي لا بد من دمجها وتفكيكها ووضع الحلول لكبحها، وغير ذلك لن تتمكن أي جهة من فعل شيء، مبينًا أن الدولة فيها مليشيات لا حصر لها ما يعني أن الوصول لاتفاق هو أمر بعيد عن الواقع. بحسب قوله.

أما بشأن تشكيل لجنة جديدة من قبل البرلمان تضم أكاديميين لوضع دستور خلال مدة محددة لتجنب الدخول في مرحلة انتقالية جديدة فعلق قائلًا: “هذا ما سيتجه له مجلس النواب، الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور كانت منتخبة، و20 من كل إقليم وتم التصويت وصياغة القوانين وموادها الموجودة في المسودة وتم التصويت عليها وهذه مشكلة واجهتنا أن الهيئة منتخبة من كل أقاليم ليبيا واتفقوا وتم التصويت بالإجماع، رغم علمنا أن هناك تزويرًا وتدليسًا اتفقنا كإقليم برقة ومع بعض الأقليات التي نختلف معها عقائديًا، لكن اتفقنا لأن الدستور لا يصلح أن نرتقي له من اجل حقوقنا على الأقل، الشرط أن يطرح كما هو على أساس أن ليبيا تكون 3 دوائر، ولا بد إذا أريد للدستور أن يمر حصوله على 50+1، وغير ذلك لن يكون، وهذا مستحيل لا يرضي طموحات وتطلعات على الأقل إقليم برقة”.

وأفاد أن الأمر الآخر هو ضرورة أن يتم تشكيل لجنة 10 من كل إقليم ليحافظ كل إقليم على حقوقه ويكون هناك عدالة في التوزيع والتمثيل، ولا بد من الوصول لدستور توافقي يرضي كل الشعب الليبي دون استثناء، بالتالي من الضروري للجنة كتابة دستور توافقي.

وفي الختام قال: “لن نصل بهذا الدستور الذي تحدث عنه المشري لطرحه والاستفتاء ووجدناه يتحدث عن الأسرى لدى الدول الأخرى كهانيبال، كان الأولى به أن يتحدث عن الأسرى الموجودين لدى المليشيات وخاصة في الزاوية كالأسير (اللواء عامر الجغم)”.