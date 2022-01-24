دبي – تراجعت بورصتا دبي وأبوظبي، اليوم الاثنين، في أولى جلسات الأسبوع، بعد إطلاق جماعة الحوثيين صواريخ على الإمارات ونجاح الأخيرة في اعتراض هذه الصواريخ.

وبحلول الساعة 11:24 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.45% إلى 3163.31 نقطة، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”. فيما انخفض مؤشر أبوظبي في مستهل التعاملات بنحو طفيف بنسبة 0.8% إلى 8698 نقطة.

وجاء الانخفاض في ظل ارتفاع التوتر في منطقة الخليج، إذ أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، اليوم استهداف العمقين السعودي والإماراتي، وقالت إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة في أبوظبي، فيما قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إنه تم تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في اليمن واعتراض الصواريخ التي تم إطلاقها منها.

المصدر: RT + بلومبرغ