ليبيا – قال الخبير والباحث السياسي الليبي حسن محمد حسن إن الجنوب مورست عليه سياسات وصفها بـ”الإقصائية”، جعلته في المرتبة الثالثة مقارنة بالإقليمين الآخرين برقة وطرابلس.

حسن وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” السبت، رأى أن هذا التمييز جعل أبناء الجنوب الليبي مكسوري الإرادة ولا يملكون من قرارهم شيئًا، مضيفًا: “بعضهم أصبح لا يكترث لأي تسوية سياسية؛ لأن دوره فيها سيكون بعد إقليمي برقة وطرابلس”.

وأوضح أن ما وصفه بـ”التمييز غير المنطقي” بات غير مقبول من قبل أعيان الجنوب، محذرًا من آثار غير محمودة؛ كون القانون الليبي لا يميز ضد أي مواطن مهما كان لونه أو مدينته أو قبيلته.

وأشار الباحث السياسي إلى أن أبناء الجنوب قادرون على إيجاد حل مثالي يقي الليبيين مخاطر عودة الاقتتال المسلح، حال تسلموا الملف الليبي.