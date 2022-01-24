فرنسا – سجل الإسباني سيرخيو راموس أول أهدافه مع باريس سان جيرمان، ليساهم في فوز فريق العاصمة الكاسح برباعية نظيفة على ضيفه رينس، في ختام المرحلة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أهداف سان جيرمان الإيطالي ماركو فيراتي في الدقيقة (43)، راموس (61)، هدف عكسي من البلجيكي ووت فاس (66) والبرتغالي دانيلو بيريرا (74)، ليقودوا الفريق إلى الفوز الثاني تواليا في الدوري.

وسجل راموس أخيرا أول أهدافه مع فريق العاصمة الفرنسية منذ انتقاله الصيف الماضي من ريال مدريد الإسباني وغيابه عن غالبية المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة، عندما تصدى لاعب رينس لرأسية بيريرا لتتهيأ الكرة أمام راموس، سددها بداية تصدى لها الحارس، ليتابعها في الشباك من المحاولة الثالثة (62).

وبدأ النجم الارجنتيني، ليونيل ميسي، المباراة على مقاعد البدلاء بعد أن عاد إلى الفريق للمرة الأولى منذ مشاركته الأخيرة معه أواخر العام الماضي، قبل أن يدخل في الشوط الثاني.

وخاض ميسي مباراته الأخيرة في 22 من الشهر الفائت، قبل أن يصاب بفيروس كورونا في بلاده خلال فترة الأعياد، ما حرمه من المشاركة في الفوز على فان في كأس فرنسا، بالإضافة إلى مباراتين في الدوري (تعادل مع ليون وفوز على بريست).

ولم تتغير الأمور في مقدمة الترتيب مع ختام المرحلة مع تحقيق الفرق الثلاثة الأولى الانتصارات، ليحافظ سان جيرمان على فارق النقاط الـ11 مع نيس الثاني و13 مع مرسيليا الثالث، ويبقى على المسار لاستعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي لصالح ليل.

المصدر: “أ ف ب”