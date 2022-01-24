موسكو – أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف إن روسيا أجابت على جميع أسئلة الولايات المتحدة بخصوص الضمانات الأمنية، وهي بانتظار رد واشنطن.

وأوضحت المتحدثة زاخاروفا في حديث صحفي، أن روسيا قدمت جميع الإجابات الممكنة على الأسئلة التوضيحية من الولايات المتحدة بشأن المقترحات الروسية الخاصة بالضمانات الأمنية، وتنتظر موسكو إجابة بخصوص ذلك، في المستقبل القريب.

وقالت: “لقد تم بالفعل تقديم جميع الإجابات على الأسئلة التوضيحية للأمريكيين، ويمكنك بالفعل تبني وبناء موقف، والشيء الوحيد هو أنه يجب وضعها على الورق والإجابة عليها نقطة تلو الأخرى”.

وفيما يخص إخلاء السفارة الأمريكية لموظفيها من كييف وإصدار تحذيرات لمواطنيها.. وصفت زاخاروفا “الأجندة الإعلامية للخارجية الأمريكية بالغبية والغريبة”.

من جانب آخر لفتت زاخاروفا إلى أن السفارة الروسية في كييف تعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد: “السفارة تعمل كالمعتاد. نعم ، في الواقع، قبل حلول العام الجديد، غادر أقارب بعض الدبلوماسيين الروس والعائلات لقضاء عطلة الأعياد، وبقي البعض، وغادر البعض الآخر”.

وأضافت زاخاروفا أن الدول الغربية بدأت في استخدام منصات أكثر جدية عبر وسائل الإعلام الرسمية التقليدية لنشر معلومات مضللة حول “الغزو الروسي الوشيك المزعوم لأوكرانيا”، حيث لم يعد بإمكانهم “نشر هذه القصة” عبر الشبكات الاجتماعية، لذلك ، يتم استخدام وسائل الإعلام التقليدية الكبيرة لنشر هذه المعلومات المضللة” مشيرة إلى البيان الأخير لوزارة الخارجية البريطانية، الذي زعمت فيه أن موسكو تستعد لإحضار حكومة موالية لروسيا إلى السلطة في أوكرانيا.

المصدر: تاس، نوفوستي