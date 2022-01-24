ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين حصيلة يوم أمس الأحد بتسجيل 2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى15حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و139حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 29.4بالمئة، من أصل 7934 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 492 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 388588 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى13234 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5936 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى الذي بلغ 1,998,817 والمطعمين بالجرعة الثانية الذي بلغ 967,663 وجرعة تعزيزية12035.