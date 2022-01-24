ليبيا – عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب أمس الأحد اجتماعًا لمناقشة المقترح المقدم من قبل اللجنة المشكلة بخصوص قانون المرتبات الموحد لموظفي الدولة.

الاجتماع حضره بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب كل من “وزير الخدمة المدنية، ووكيل وزارة التخطيط، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية، ومدير مكتب الشؤون المالية بوزارة المالية، ورئيس قسم الشؤون القانونية بديوان المحاسبة، بالإضافة إلى مندوب عن مصرف ليبيا المركزي”.

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