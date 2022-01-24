إنجلترا – خرج فريق ليفربول بفوز ثمين من ملعب مضيفه كريستال بالاس (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية “الريدز” كل من اللاعبين، المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، ولاعب خط الوسط الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين، والمدافع البرازيلي فابينيو في الدقائق (8، 32، 89 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الفرنسي أودسون إدوارد هدف كريستال بالاس الوحيد عند الدقيقة 55 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب “سيلهرست بارك” في العاصمة لندن.

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 48 نقطة حصدها من 22 مباراة، ويحتل المرتبة الثانية في ترتيب “البريمير ليغ”، متأخرا بفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي وقع في فخ التعادل أمام مضيفه ساوثهامبتون (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت.

في المقابل، يشغل كريستال بالاس المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة حصدها من 22 مباراة أيضا.

المصدر: RT