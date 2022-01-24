الولايات المتحدة – بدءا من أي نقطة على الأرض، إلى أي مدى يمكن لشخص ما أن يمشي دون عبور أي مسطحات مائية رئيسية؟.

قد تبدأ بالتساؤل عن المدة التي ستستغرقها لعبور الولايات المتحدة المتجاورة – وهو إنجاز اتخذ حكايته الخاصة في فيلم “Forrest Gump” لعام 1994 – وكم عدد الأميال التي ستستلزمها هذه الرحلة. أقصر طريق، من كاليفورنيا إلى جورجيا، يبلغ طوله 2339 ميلا (3764 كيلومترا) ويمكن أن يستغرق من ثلاثة إلى خمسة أشهر، على الرغم من أنه يعتمد على وتيرتك، في حين أن أطول طريق، من شمال كاليفورنيا إلى ولاية Maine، يأتي في 3527 ميلا (5676 كم) وتستغرق عادة ستة أشهر أو أكثر.

ومع ذلك، فإن اتساع الولايات المتحدة القارية يتضاءل مقارنة بطول الطريق السريع للبلدان الأمريكية، وهي شبكة طرق فعلية تمتد ما يقرب من 19000 ميل (30500 كم) من أوشوايا، الأرجنتين، إلى خليج برودهو، ألاسكا. وفي حين أن الطريق، الذي يتضمن المشي عبر قناة بنما عبر أي جسر، لا يمكن اجتيازه بالكامل بالسيارة – يتم فصل طرق كولومبيا وبنما بامتداد 66 ميلا (106 كم) من الغابة الكثيفة المعروفة باسم Darién Gap – تم إكماله سيرا على الأقدام مرتين بواسطة مغامرين مختلفين.

وكان أول شخص يقوم بالرحلة من الأرجنتين إلى ألاسكا، هو البحار البريطاني السابق جورج ميغان، الذي بدأ ما يمكن أن يكون مشيا متعدد الأجزاء بطول 19019 ميلا (30608 كيلومترات) في عام 1977، واختتمه في النهاية بعد 2425 يوما في عام 1983. وقام هولي هاريسون، أحد حراس الجيش الأمريكي السابق، بنفس الرحلة المتجهة شمالا سيرا على الأقدام في عام 2018، وأكمل مسيرة مباشرة بطول 14481 ميلا (23305 كيلومترا) في 530 يوما فقط.

ويبدأ المنافس الآخر لأطول رحلة ممكنة سيرا على الأقدام، كما رسمه مستخدم مقدام على موقع Reddit في منتصف عام 2020 باستخدام خرائط غوغل – التي تعتبر Darién Gap غير قابلة للتجول – في كيب تاون، جنوب إفريقيا، وتنتهي عند 13735 ميلا (22104 كم) إلى شمال شرق ماغادان، روسيا.

وفي عام 2018، قام روهان تشابوكسوار، وهو مهندس كهربائي وعالم فيزياء يعمل في شركة Collins Aerospace Applied Research and Technology في كورك بإيرلندا، وكوشال موخيرجي، المهندس في IBM Research في نيودلهي، بحساب أطول طريق بري مستقيم لا يتقاطع مع أي أجسام من الماء.

وبدأ مسارهم البالغ 6984 ميلا (11240 كم)، والذي تم إنشاؤه كجزء من تمرين في تحديد أطول مسار ممكن للخط المستقيم فوق الماء، في جنوب شرق الصين. ثم يمر عبر 13 دولة إضافية – منغوليا وكازاخستان وروسيا وبيلاروس وأوكرانيا وبولندا وجمهورية التشيك وألمانيا والنمسا وليختنشتاين وسويسرا وفرنسا وإسبانيا – قبل أن ينتهي بالقرب من ساغريس، البرتغال. وعندما يوضع هذا المسار على الأرض، فإنه يشكل دائرة كبيرة، شكل منحن تصنعه جميع مسارات الخطوط المستقيمة على الكرة الأرضية.

وقال دان كول، وهو كبير رسامي الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية منسق في معهد سميثسونيان، لكنه لم يشارك في الدراسة: “يعترف الباحثون بأنه كان تمرينا ترفيهيا، ولديهم فقرة من المحاذير، حيث يُنظر إلى استخدام مسار دائري كبير على نطاق واسع على أنه أقصر مسافة على الأرض بين نقطتين على كوكبنا الإهليلجي. لذا، أوافق على أن المسار الذي حسبه تشابوكسوار وموخيرجي هو على الأرجح أطول مسار مستقيم ممكن فوق الأرض”.

المصدر: لايف ساينس