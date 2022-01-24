فرنسا – أكد فريق خاص بدعم المغامر الفرنسي المسن جان جاك سافين أنه فارق الحياة لدى محاولته عبور المحيط الأطلسي بمفرده على متن قارب تجديف.

وذكر الفريق الذي كان يغطي رحلة سافين في “فيسبوك”، في بيان أصدره امس الأحد بالتوافق مع بنته مانون، أن خفر السواحل البرتغالي رصد الجمعة قارب المغامر الفرنسي مقلوبا قبالة سواحل جزر الأزور.

ويوم أمس عثر غواص داخل القارب على جثة سافين الذي سبق أن احتفل الأسبوع الماضي بعيد ميلاده الـ75 على متن قاربه.

ولفت البيان إلى أن ملابسات وفاة المغامر المسن لم تتضح بعد.

وبدأ سافين رحلته الأخيرة في أول يناير من سواحل البرتغال، وفقد الاتصال به ليلة الخميس على الجمعة، عندما أطلق إشارتي استغاثة، وسط ظروف جوية سيئة.

وسبق أن عبر سافين (وهو عسكري سابق في قوات الإنزال) المحيط الأطلسي عام 2019 على متن برميل أنتج بطلب خاص منه، واستغرقت تلك الرحلة 127 يوما.

المصدر: RT + “فرانس برس”