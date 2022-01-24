الكاميرون – تأهل منتخب بوركينا فاسو للدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، على حساب نظيره الغابوني، بفوزه عليه بركلات الترجيح (7-6) في اللقاء الذي جمعهما امس الأحد.

وسجل المهاجم البوركينابي بيرتراند تراوري هدف التقدم لمنتخب “الخيول” في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

ورد المدافع الغابوني برونو إيكويلي مانغا بهدف التعادل في الوقت القاتل، عندما كان الوقت الأصلي للقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، على ملعب “ليمبي ستاديوم” بمدينة ليمبي الكاميرونية، وبالرغم من النقص العددي في صفوف منتخب الغابون منذ الدقيقة 67 بعد طرد المدافع سيدني أوبيسا.

وحسم المنتخب منتخب البوركينابي نتيجة المباراة لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح بسبعة أهداف مقابل ستة.

وسيكون منتخب بوركينا فاسو، في الدور ربع النهائي للبطولة، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي تونس ونيجيريا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT