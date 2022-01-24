غيران – أكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اليوم الاثنين، إن طهران لديها القدرة والإمكانيات لرفع حجم تجارتها مع دول الجوار إلى 100 مليار دولار.

وأضاف وحيدي خلال تصريح بالمؤتمر الوطني الأول لإيران ودول الجوار: “علاقاتنا الإقليمية ليست مجرد علاقات سياسية، ولكن يمكننا أيضا تعميق الهوية المشتركة التاريخية والحضارية بين بلدان المنطقة”.

وتابع: “الحوار النخبوي بين دول المنطقة سيجلب السلام والازدهار والأمن للمنطقة”.

وأشار إلى أن “القضايا المتعلقة بدول الجوار مهمة لدرجة تدفعنا إلى إنشاء وزارة تتولى شؤونها” كاشفا، أن إيران لديها القدرة والإمكانيات لرفع حجم تجارتها مع دول الجوار إلى ما قيمته 100 مليار دولار.

وقال الوزير: “رغم أننا نعطي الأولوية للمنطقة في سياستنا الخارجية، إلا أن إيران ليست بصدد الابتعاد عن أجواء التعامل الدولي، حيث يجب أن نكون حاضرين بقوة”.

المصدر: RT