ليبيا – طالبت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أعضاء مجلس النواب بتحمل مسؤولياتهم وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

مطالبة ويليامز جاءت عبر سلسلة تغريدات لها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب لقاء جمعها برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح طالعتها صحيفة المرصد وفيها أشارت إلى رغبة الشعب الليبي بإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة وترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة.

ودعت ويليامز أعضاء مجلس النواب لمراعاة رغبة مليونين ونصف المليون مواطن ومواطنة تسلموا بطاقاتهم الانتخابية الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي.