ليبيا -قال رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر إن الأزمة الليبية، تكمن في عدم تنفيذ القرارات التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

الأسمر وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” المصرية، أشار إلى أن هناك العديد من الأطراف التي رفضت إجراء الانتخابات الليبية، في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الماضي، مثل مفوضية الانتخابات، التي كانت قالت إنها غير مستعدة، وزير الداخلية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي قال إن هناك صعوبة في تأمين العملية الانتخابية.