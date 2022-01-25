ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماع عمل مع سفير إيطاليا في ليبيا جوزيبي بوتشينو برفقة وزيرة الخارجية بالحكومة نجلاء المنقوش.

بيان صحفي نشره المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الاجتماع الذي المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا اورلاندو شهد تدارس مستجدات الأوضاع السياسية وآخر تطورات العملية الانتخابية وسبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وتابع البيان إن الجانبين ركزا على تعزيز التعاون في مجالي الصحة والطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والمباشرة في استكمال بعض المشاريع الإستراتيجية المتفق حولها فيما شدد بوتشينو على تشجيع إيطاليا لتحديد برنامج جديد للانتخابات من دون اللجوء إلى مرحلة انتقالية جديدة.

بدوره أكد الدبيبة أن الاستقرار وعودة عجلة التنمية أمور حدثت مؤخرا في ليبيا في ظل استمرار حكومة تصريف الأعمال بدعم جهود الوصول لسلطة جديدة منتخبة.