ليبيا – قال نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس إن متحور اوميكرون ينتشر بسرعة رهيبة وهذا ما يثير القلق لدى دول العالم، رغم أن الدراسات تحدثت أنه أقل حده من دلتا لكنه سريع الانتشار، مشيرًا إلى أن هذا ما يقلق المركز لأن نسبة التطعيم في ليبيا متدنية، وهناك تخوف من هذه النقطة أن يكون لها تأثير سيء على الحالة الصحية للمواطن.

الدغيس أضاف خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا توتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “الشيء الذي تم ذكره من قبل منظمة الصحة العالمية أن أوميكرون تكون إصابته محصورة في جهاز التنفس العلوي أكثر من الرئتين. وإن كانت نسبة التطعيم متدنية فالإصابات ستكون عالية بين المواطنين خاصة كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة، الأعراض ستكون أشد عليهم وهذا وارد جدًا، ومع الوقت يؤدي لدخول مراكز العزل وتفاقم الحالات”.

وتوقع مع مرور الوقت ازدياد أعداد الحالات التي تحتاج لإيواء في مراكل العزل، مؤكدًا على أن الجميع يدرك بأن اللقاح مهم للوقاية من الفيروس فمعظم الحالات المتواجدة في مراكز العزل في معيتيقة هي لأشخاص لم تتلقى اللقاحات.

ونوّه إلى أن مراكز العزل عليها ضغط كبير حاليًا وعندما تكون مقفلة لعدم تلقي موظفيها المستحقات المالية أو عدم توفر المتطلبات اللوجستية هذا يؤدي للضغط على مراكز العزل الأخرى، لافتًا إلى أن مراكز عزل معيتيقة عليهم ضغط غير طبيعي.

الدغيس ناشد في ختام حديثه وزارة الصحة بأن توفر كل الأمور الخاصة بمراكز العزل ومنح الموظفين مستحقاتها للاستمرار بالكفاح ومواجهة الفيروس، بحسب قوله.