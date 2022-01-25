إنجلترا – أعلنت بريطانيا أن قادة الدول الغربية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو اتفقوا على فرض “حزمة غير مسبوقة” من العقوبات على روسيا في حال التصعيد حول أوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب بوريس جونسون في أعقاب الاجتماع الافتراضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وزعماء عدة دول غربية، يوم الاثنين، أن “الزعماء أجمعوا على أنه في حال استمرار التوغل الروسي في أوكرانيا، يتعين على الحلفاء اتخاذ مزيد من الإجراءات للمعاقبة، بما في ذلك حزمة غير مسبوقة من العقوبات”.

وأضاف البيان أن الزعماء قرروا “مواصلة تنسيق أي خطوات” ستتخذ ردا على روسيا.

وشارك في الاجتماع زعماء بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وبولندا وفرنسا وألمانيا ورئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو.

يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الغربية بشأن التحضير المزعوم لهجوم عسكري على أوكرانيا، ونفت وجود مثل هذه الخطط لديها.

المصدر: “تاس”