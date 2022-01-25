ليبيا – تباحث وزير الصحة علي الزناتي أمس الإثنين مع مسؤولي الأقسام والإدارات بمستشفى الأطفال – طرابلس حول دعم وتحسين الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

واستعرض مسؤولو الأقسام والإدارات المشاكل والمعوقات التي يعانيها المستشفى، والمترتبة على عدم استكمال أعمال الصيانة الجارية ببعض المباني، إلى جانب نقص التمريض التخصصي.

من جانبه أعرب الزناتي، عن حرص الوزارة على استكمال الإجراءات المتعلقة بتسليم المباني الجاهزة التابعة للمستشفى بعد انتهاء أعمال صيانتها وتجهيزها.

وأشار إلى مساعي الوزارة لاستجلاب عناصر تمريض تخصصي لدعم الخدمات العلاجية في المستشفيات العامة والتخصصية.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة طارق الغوج.