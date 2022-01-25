ليبيا – اجتمع وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة علي الرضا مع سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز بن علي الصقر.

العابد أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز عمق العلاقات الليبية السعودية التي تشهد تعاونًا كبيرًا بين البلدين، منوهًا إلى استمرار هذا التنسيق مع الجانب السعودي في مجال الطاقة من خلال المحافل الإقليمية والدولية للاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في مجال الطاقة والاستثمارات.

بدوره، أكد السفير السعودي على أن ليبيا لديها فرص استثمارية واعدة، لما تتمتع به من ثروات عديدة ومصادر للطاقة، مجددًا رغبة المملكة في دعم جهود الاستقرار في ليبيا وإمكانية نقل تجاربهم في مجالات الطاقة والنفط والمعادن، ومشددًا على أهمية عمق وأصالة العلاقات ما بين البلدين.