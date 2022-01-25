ليبيا – قال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت إن الموقف الأوروبي بالتعامل مع الأحداث في ليبيا واحد، وكذلك الغربي، ولأن مصلحة الجميع هي في الأمن والاستقرار بالبلاد، مؤكدًا على أن بلاده تهتم بالأمن والاستقرار في الدول المجاورة ويجب التعاون بين الدول في الكثير من الملفات.

أونماخت علق خلال لقاء خاصة أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد على الوجود التركي في طرابلس، مشيرًا إلى أن بلاده مع الشرعية الدولية، ولكن كسفير ألمانيا دوره ليس التحدث عن العلاقات بين ليبيا ودول أخرى.

وبشأن الوضع العام ومساعي وضع خارطة طريق جديدة أوضح أن المانيا لديها موقف، مضيفًا: “نحن مع خارطة الطريق ودور خاص في حماية الطريق للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة، ونحن في تعاون واتصال مع كل الجهات، كما قلت يجب على كل الأطراف دراسة اسباب الصعوبات مع الانتخابات وليس دور المانيا أن يكرر أي شيء محل الليبيين، هذا قرار ليبي وممكن أن نساعد وإذا كان هناك تبديل خارطة الطريق وهذا اجماع ليبي لن نعارض هذا”.

كما تابع: “عندنا خارطة الطريق موجودة وفيها الخطوة الانتخابات وهناك خطوة انتقالية دعم الاستقرار في ليبيا والهدف هو الأهم، دعم الامن والاستقرار في ليبيا والتوافق ومناقشات مباشرة بين الأطراف الليبيين وإذا خرجت من هذه المشاورات في الاتصال أريد أن أفهم ما موقف الليبيين والاطراف الليبية، وبعدها إذا عرفنا ما هو الحل، ولكن لسنا في هذه المرحلة الآن”.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ قضية عالقة في أذهان الجمهور الليبي تتعلق بدولة ألمانيا وهي رعاية ألمانيا لمسار برلين عندما عقد مؤتمر برلين 1 في المانيا وبرلين 2، من أين بدأت فكرة المانيا بمؤتمر يجمع أطراف الدولية المهتمة بالملف الليبي؟

هذا شرف خاص لألمانيا اليوم اسم عاصمتنا برلين مرتبط بتطورات إيجابية في ليبيا، وهكذا أظن الوضع في ليبيا اليوم والصعوبات موجودة في كل بلد، لكن في ليبيا كثير أفضل من الوضع قبل، كانت العملية صعبة ورأينا الصعوبات في ليبيا كنا باتجاه حرب بالوكالة والفكرة الألمانية كانت أن تجمع كل الأطراف الذي عندهم مصالح ودور في ليبيا، رأينا الحل في هذه الخطوة لم يكن ممكنًا لليبيين لوحدهم.

كنا نلعب أي دور مع أي طرف في ليبيا وهكذا كان ممكنًا لنا أن نلعب دور إيجابي، كذلك ليبيا جارتنا وبعض الكليومترات عن الحدود، وهكذا نهتم بخيرات جيراننا وإن كانت هناك مشاكل في ليبيا، سيكون هناك مشاكل في البلدان المجاورة، وهذا ليس من مصلحة ألمانيا وكنا نريد أن نساعد في البداية ليست فقط الإرادة كانت موجودة، ولكن أيضًا الإمكانية موجودة لنا، وممكن أنها لم تكن موجودة لدولة أخرى وكانت إرادة المستشارة السابقة “ميركل” وهذا كان نادرًا جدًا ان المستشارة تهتم بالتفاصيل بملف خارجي وتشارك مؤتمر برلين.

س/ هذا الاهتمام ساعد على نقل الأزمة الليبية من مستوى الصراع العسكري وحرب لمستوى عملية سياسية، انطلقت بعد ذلك عبر جمع الأطراف الدولية وإطلاق مسار برلين والاتفاق المشكل من 55 نقطة، لماذا تم تصميم مؤتمر برلين في بدايته في برلين بحضور أطراف دولية دون مشاركة الأطراف المحلية الليبية ما السبب؟

رأينا المشاكل ليست ليبيا / ليبيا فقط، وإذا نبدأ محاولة لحل المشاكل ممكن رأينا المشكلة الأكبر في ذاك الوقت ليس داخل ليبيا، لكن كيفية دور بعض القوات الاجرامية ورأينا مصلحة كل الدول الاجماع وأن نتكلم وبكل صراحة ووضوح معهم، وكان في ذك الحين دور مهم للمستشارة؛ لأنها كانت عندها العلاقات الجيدة مع كل الأطراف التي حضرت المؤتمر.

س/ ألم يكن هناك خشية أن التصور وعدم مشاركة أطراف محلية في مؤتمر برلين 1 يجعل نتائج المؤتمر وكأنها سحبت المشكلة من مشكلة ليبيا محلية لمشكلة دولية ومحاولة إيجاد حل بعيد عن مشاركة الليبيين في صناعة الحل؟

هذا في البداية وبرلين ليس مؤتمر واحد، نتكلم عن مسار برلين كمشروع وهناك خطوات والخطوة الأولى أن نبدأ بهذا التدخل الأجنبي، ولكن غيرت الموضوع بشكل سريع ومسار برلين الثاني كان مع مشاركة ليبيا، وهذا يعني التطور إيجابيًا في الملف الدولي وهذا التطور سمح لتطورات إيجابية في الملف الليبي الليبي، اظن الدليل ان التفكير الألماني نجاح ونتيجة مسار برلين، لم يكن مشروع تدخل بل مشروع أن نلعب دورًا إيجابيًا لمصلحة ليبيا.

س/ هل سيغير خروج المستشارة ميركل من الحكومة سياسة ألمانيا تجاه ليبيا؟

الانتخابات في شهر سبتمبر وغير التحالف الحكومي وميركل أعلنت هي لن ترشح نفسها للانتخابات، ولكن كما نرى في ألمانيا دائمًا تحالفات وإئتلاف حكومي جديد، والمستشار الجديد كان نائب مستشار في الحكومة السابقة. اليوم عندنا تحالف بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي مع الليبرالي والخضر ولكن لماذا لم يتغير الموقف الألماني؟ لأن هذا كان إجماعًا في ألمانيا وأستفيد من دورنا بشكل إيجابي، ولأن ليبيا برأيي تستفيد من الدور الألماني وهكذا هناك إجماع عند السياسيين الألمان وشيء نادر، إذا كانت هناك حكومة جديدة في ألمانيا هناك ائتلاف أو عقد بين الأحزاب وفي هذا العقد فصل عن ليبيا، واستمرار الدور الايجابي الألماني. هذا بالنسبة لليبيا أول مرة رأينا هذا التحالف الألماني، أظن نجاح مسار برلين السر، والنجاح والدور للمستشارة أتتنا مسؤولية خاصة، لا يمكن أن نترك المسؤولية وغير الدور الألماني مع الوقت.

س/ اليوم كيف تنظرون لتعثر خارطة الطريق التي أنتجها مسار برلين عن طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي؟ وكيف تنظرون لفشل انتخابات 24 من ديسمبر؟

كان دائمًا حديث ألمانيا أن الانتخابات ستكون في 24 من ديسمبر، وأن تكون ناجحة، وفكرنا أنه يجب أن نفتح فصلًا جديدًا في تاريخ ليبيا المعاصر، والانتخابات وسيلة للحصول على الأمن والاستقرار والسلام الدائمة في ليبيا، وفكرتنا أن التجربة الانتخابية ستكون ناجحة ومن اللازم أن نتعلم من الفشل وندرس أسباب أنه لماذا لم يكون في 24 من ديسمبر الانتخابات أو الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية ونساعد الليبيين في هذا الملف.

س/ الأمر مرتبط بأن خارطة الطريق تعثرت والانتخابات لم تُجرَ ما تقيمكم للحالة؟ هل هناك توجه للدفع محاولة إجراء الانتخابات في موعد لاحق أم ربما إدخال تحويرات وتغيير ما على خارطة الطريق وتصميم شكل جديد؟

هذا ليس قرارًا ألمانيًا، ألمانيا ممكن أن تصعد في هذا الملف كالمجتمع الدولي، وهناك دور خاص للمستشارة الخاصة للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، وندعم دورها وفي النهاية الأمم المتحدة ممكن تساعد الليبيين.

س/ عندما تكون هناك اتجاهات رأي كثيرة في المشهد السياسي الليبي والبعض يكون مع توجه محدد والبعض الآخر مختلف مع توجه مغاير، الدول الخارجية بالتأكيد المنخرطة في الشأن الليبي سيكون لها توجه تتعامل من خلاله مع الحالة الموجودة؟

نحاول كألمانيا أن نلعب دورًا إيجابيًا، ما رأيناه في 24 من ديسمبر أن هناك اختلافات بين السياسيين الليبيين، ولكن الوضع الأمني حتى الآن فيه استقرار. الخلاف سياسي والحل كذلك والوسيلة سياسية، دور ألمانيا المساعدة وإن كان هناك إجماع ليبي أو اتفاق ليبي ألمانيا لن ترفض أي اتفاق ليبي ليبي. صعب أن نرى ما هي إرادة الليبيين والليبيات، لكن هناك بعض الإشارات عندما رأينا 2 مليون و800 ألف ليبي سجلوا في الانتخابات، هذا دليل واضح أن هناك ارادة عند الليبيين لهذه الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

س/ أسباب دعم المانيا للانتخابات وضحتها، التأكيد من الجانب الألماني على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في السابق بالرغم من وجود خلافات على قانون الانتخابات كان يطرح تساؤلًا، إن كان هناك خلافات على قوانين الانتخابات، لماذا كانت هناك مواقف دولية تدعم إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر؟

بالفشل نرى الأسباب أوضح، كان الأمل قبل انتخابات أنها ستنجح العملية الانتخابية، ورأينا مثل اتفاق ليبي! مليونين ونصف استلموا بطاقاتهم. ما الدرس المستفاد من التجربة؟ إن كل المكونات المجتمع الليبي تدرس أسباب الفشل ومحاولة إصلاح الخلل وألمانيا جاهزة للمساعدة.

س/ هناك من يقول إن الدعم الدولي الأوروبي والامريكي الذي كان واضحًا في 24 من ديسمبر، نتيجة مواقف تبحث عن إخراج روسيا من ليبيا بعد التوسع الوجود الروسي في ليبيا؟

من أسباب الدعم الألماني والأوروبي والأمريكي هذا لم يكن السبب، فكرنا أنه من اللازم أن نفتح الفصل الجديد في التاريخ الليبي على طريق الانتخابات، ما هو الهدف؟ الأمن الاستقرار والسلام الدائم وهو في مصلحة الليبيين والليبيات، لكن في مصلحتنا والدور الدول الثالثة ليست مهمتي، والقرار الآن ليبي ورأينا الليبيين عندهم الإمكانية، وهكذا مسار برلين فيها أكثر من مسار واحد أمني وعسكري وسياسي واقتصادي ونبذل جهودنا والمسؤولين الليبيين يبذلون جهودهم ومن اللازم التعاون بيننا.

س/ هل هناك موقف مشترك بين دول اوروبا الغربية كألمانيا وفرنسا وإيطاليا يحدد نفس التوجهات بالتعامل مع الأحداث في ليبيا؟

أظن الموقف الأوروبي واحد وكذلك الغربي، ولأن مصلحتنا في الأمن والاستقرار في ليبيا، نهتم بالأمن والاستقرار في الدول المجاورة ويجب التعاون بيننا في الكثير من الملفات، ربما لا يوجد عندنا حدود داخل الاتحاد الاوروبي.

س/ لا يوجد تنسيق خاص بالملف الليبي بين دول الاتحاد الأوروبي الآن؟

في أوروبا هناك تنسيق خاص في كل الملفات، هذا من أهداف الاتحاد الاوروبي التعاون بشكل شديد، وهذه محاولة دائمة لتوحيد مواقفنا. هذا ليس شيئًا خاصًا بالحالة الليبية، عندنا علاقات مع الولايات المتحدة لكن الاتحاد الأوروبي في تنسيق.

س/ حصل اختلاف بالمواقف بين فرنسا وإيطاليا بشأن الوضع في ليبيا، وكان يقال الخلافات تؤثر على موقف أوروبي موحد؟

لا أرى أن هناك موقفًا أوروبيًا موحدًا، لأن المصالح موحدة كمصالح ليبيا.

س/ الموقف الألماني الواضح من ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، كثير طرحت المسألة أن الموقف مرتبط برغبة أوروبية في إخراج الوجود الروسي من ليبيا بأي طريقة، ربما هذا مرتبط في ذهن البعض بدعمكم لانتخابات الـ 24 من ديسمبر؟

هناك قراران من مجلس الامن في الأمم المتحدة وهذا إجماع دولي، وعندنا 2570/2571 وهذا يتكلم بشكل واضح على ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ولا يوجد شك دولي، عندنا اتصالات مع كل الأطراف الدولية ولسنا عضوًا في مجلس الأمن الآن، ونريد أن نحاول لعب دور إيجابي لأنه عندنا العلاقات الجيدة مع كل الأطراف، من المهم التعاون الليبي الليبي ونرى بشكل واضح بلجنة 5+5 التي تلعب دورًا إيجابيًا جدًا والطريق من برلين الأول للآن إيجابي وتطورات إيجابية.

س/ كيف رأيكم بمسألة خروج المرتزقة؟

نتيجة تعاون دولي وليبي، وأظن لست في حالة أعطيك حلًا مباشرًا وسريع ولكن الهدف واضح.

س/ هل لدى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي مخاوف من توسع روسي في المنطقة عبر بوابة ليبيا؟

مصلحة ليبيا هي مصلحة اوروبا.

س/ الوجود التركي في طرابلس وهناك اتفاق موقع بين تركيا وليبيا بحري أمني، كيف ينظر لها في ألمانيا؟

ألمانيا مع الشرعية الدولية ولكن كسفير ألمانيا، دوري ليس أن أتكلم عن العلاقات بين ليبيا ودول اخرى.

س/ هناك قلق ألماني من الوجود التركي في ليبيا؛ لأنه يوجد تحفظ على مخرجات برلين 2؟

أنا لا أرى هذا في دوري، تنفيذ القرارين لمجلس الأمن الدولي وبعد هذا الموضوع الليبي التركي.

س/ الشأن العام ومساعي وضع خارطة طريق جديدة تتجاوز خارطة الطريق السابقة التي أنتجها ملتقى الحوار السياسي في برلين، كيف تنظرون لهذه المساعي وهناك حديث عن خارطة طريق جديدة وتغير الحكومة الحالية؟

ألمانيا عندها موقف، نحن مع خارطة الطريق ودور خاص في حماية الطريق للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة، ونحن في تعاون واتصال مع كل الجهات، كما قلت يجب على كل الأطراف أن يدرسوا مع بعض أسباب الصعوبات مع الانتخابات، وليس دور ألمانيا أن يكرر أي شيء محل الليبيين هذا قرار ليبي وممكن أن نساعد، وإذا كان هناك تبديل خارطة الطريق وهذا إجماع ليبي لن نعارض هذا.

عندنا خارطة الطريق موجودة وفيها خطوة الانتخابات، وهناك خطوة انتقالية دعم الاستقرار في ليبيا والهدف هو الأهم، دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والتوافق ومناقشات مباشرة بين الأطراف الليبيين، وإذا خرجت من هذه المشاورات في الاتصال أريد أن أفهم ما موقف الليبيين والأطراف الليبية وبعدها إذا عرفنا ما هو الحل ولكن لسنا في هذه المرحلة الآن.

س/ عمل السفارة الألمانية في ليبيا عمومًا لاحظتم الاحتفاء من قبل الليبيين بعودة السفارات بشكل عام والسفارة الألمانية بشكل خاص، لكن الكلام أن العودة جزئية، هل هناك تخطيط لتوسيع التمثيل الديبلوماسي؟

عندنا وجود سياسي في طرابلس والعودة بشكل رسمي بافتتاح السفارة في تاجوراء بوجود وزير الخارجية ألماني السابق، من قبل كنا موجودين، كنا نهتم بالملف الليبي والموظفين والموظفات، كانوا دائمًا موجودين في ليبيا ونريد توسيع تواجدنا في ليبيا بشكل تدريجي، في الصيف أو بعده سنكون موجودين بشكل دائم كامل سياسيًا.

موضوع التأشيرات تحت الدراسة ونحاول أن نرى إمكانيات لليبيين الآن صعب والفكرة على طريق شركات خاصة.

بكل صراحة لا أظن أن هناك حلًا قبل رجوعنا الكامل سياسيًا قبل نهاية الصيف، لا أريد القول إننا سنرجع ونعطيكم التأشيرات في موعد محدد، هذا لا يمكن ولكن النية موجودة.

س/هل يمكن لألمانيا أن تساعد في رفع الحظر الجوي المفروض على شركات الطيران الليبية داخل الأجواء الاوروبية؟

في شروط في هذا الملف ونحن نستفيد كألمان يشتغلون في ليبيا نستفيد لو أنه مفتوح بشكل كامل، لكن نحتاج بعض القواعد والتطورات، رأينا تقدم بشكل واضح في هذا الملف ولكن الأساس هو الأمن والاستقرار للتطورات الإيجابية الإضافية في ليبيا. العلاقات الاقتصادية بين البلدين كعودة الشركات، هناك الكثير من الشركات الألمانية موجودة الآن وأثناء الأزمة عندهم الخبرة، ولكن إن كنا نريد عودة الشركات بشكل أكبر التطورات السياسية مهمة.