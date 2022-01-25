واشنطن – أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن الأنباء المتداولة حول بدء إجلاء الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة على خلفية التوترات حول أوكرانيا كاذبة.

وقال أنطونوف في تعليق لقناة “سي إن إن”، نشر على صفحة السفير على “فيسبوك”، امس إن “هذه كذبة لا توصف. كلنا في واشنطن ونيويورك وهيوستن عاملون بنظام طبيعي”.

وأضاف: “لم تتلق السفارة أي توجيهات من موسكو أو أي مطالب من الخارجية الأمريكية. ونواصل أداء مهامنا الدبلوماسية”.

وجاء ذلك تعليقا على شائعات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حول بدء إجلاء الموظفين الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة.

المصدر: “نوفوستي”