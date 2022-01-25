ليبيا – أكد مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني إن تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لا يمثل أمر مفاجئا بل متوقعا لوجود اختلاف في الآراء.

السني أوضح في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا تابعتها صحيفة المرصد أن هذا الاختلاف هو بين الأطراف المعنية بالانتخابات بشأن الإطار القانوني والدستوري المنظم لها مبينا أن حكومة تصريف الأعمال عازمة على تسليم السلطة عند تحديد الموعد الجديد للاستحقاق الانتخابي.

وأقر السني بصعوبة إجراء هذا الاستحقاق في ظل غياب الثقة والدستور لأن الانتخابات وسيلة للمشاركة لا المغالبة والإقصاء وهي ليست غاية في حد ذاتها مبينا إن إجرائها من دون قواعد قد يفتح أبواب الصراع من جديد وهو ما يحتم التوافق بين جميع الأطراف بشأن المسار الدستوري والقوانين الانتخابية.

وشدد السني على وجوب توفير ما يلزم لإنجاح الانتخابات عبر دعم المفوضية المعنية وأجهزة الدولة وزيادة المؤازرة الأممية لها وإرسال فريق يحدد ما تحتاجه البلاد داعيا لعدم التستر على معرقليها أفرادا كانوا أو كيانات أو دول لأن جيمع هؤلاء يخافون من ضياع نفوذهم في حال اتباع المسار الديموقراطي.

وبين السني إن حل الأزمة في ليبيا يكمن في إعادة الشرعية للشعب الليبي وإنهاء التواجد الأجنبي على أراضيه فهذا مطلب أساسي وستظل ليبيا من دونه محتلة وإرادتها الوطنية رهينة بيد الآخرين مشيدا في ذات الوقت بخطوات توحيد المصرف المركزي بهدف تصحيح السياسة المالية للدولة.

ونبه السني لضرورة توافر كفاءة القيادة لدى من يتولون المناصب السيادية وغيرها في وقت سيكون فيه القضاء الوطني كفيلا بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم منتقد في ذات الوقت عقد جلسات عديدة لمجلس الأمن الدولي من دون أن يتغير حال ليبيا.