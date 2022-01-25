الخرطوم – أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية، امس خفض تعرفة الكهرباء للقطاع الزراعي بنسبة 57 بالمئة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التعرفة الجديدة تصبح 9 جنيهات (سنتان أمريكيان) للكيلوواط بدلاً عن 21 جنيها (4.5 سنت).

وأبقت الوزارة على زيادة في تعرفة الكهرباء للقطاع السكني كان مجلس السيادة جمدها سابقا، لتصبح 5 جنيهات (سنتا واحدا) للكيلوواط، من 0.08 جنيه العام الماضي.

وقال البيان إن “الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني الجاري، اعتمد فيها دعم الحكومة لتكاليف تشغيل الكهرباء بنسبة 69 بالمئة؜، على ان يتم تحصيل نسبة 31 بالمئة من تكاليف التشغيل عبر تعرفة البيع”.

ويسري العمل بالتعرفة الجديدة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي اليوم، وفق البيان.

وفي 12 يناير الجاري أعلن مجلس السيادة الانتقالي، “تجميدا فوريا” لقرار وزارة المالية زيادة أسعار الكهرباء لحين عرضه على المجلس.

ومطلع 2022، أقرت الحكومة تطبيق زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة 483 بالمئة، قبل المصادقة على موازنة العام الجديد.

وشكل مجلس السيادة لجنة لمراجعة أسعار كهرباء القطاع الزراعي، إثر احتجاجات شهدتها الولاية الشمالية، وأدت إلى إغلاق الطريق الرئيس بين الولاية والعاصمة الخرطوم.

ويعاني السودان نقصا في إنتاج الكهرباء، مما يؤدي إلى انقطاع التيار في جميع القطاعات.

وتبلغ حاجة السودان الاستهلاكية من الكهرباء 3020 ميغاواطا، ينتج منها 2220 ميغاواطا، وفقا إحصاءات حكومية.

ويستورد السودان 200 ميغاواط من إثيوبيا و78 ميغاواطا عبر الربط الكهربائي مع مصر، ليبقى العجز بحدود 522 ميغاواطا.

الأناضول