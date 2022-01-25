ليبيا – توافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على تكثيف تنسيق الرؤى والمواقف إزاء آليات حلحلة الأزمة الليبية.

وجاء ذلك خلال استقبال السيسي للرئيس تبون بالقاهرة اليوم الثلاثاء حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول آخر تطورات الملف الليبي.

وتوافق الرئيسان على تكثيف تنسيق الرؤى إزاء حلحلة الأزمة الليبية، لاسيما مع حساسية الوقت الراهن، أخذاً في الاعتبار أهمية الاستمرار في دعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مع التأكيد في هذا الإطار على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، خاصةً مع ما يمثله ذلك الأمر من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري والجزائري، فضلاً عن الدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية وعدم السماح بإفشال تطلعات الشعب الليبي في هذا الصدد، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.