الكاميرون – تأهل المنتخب الكاميروني إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بفوزه على منتخب جزر القمر بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن ثمن نهائي البطولة القارية.

وسجل ثنائية الكاميرون كارل توكو ايكامبي وفينسيت أبو بكر في الدقائق 29 و70 على الترتيب، فيما سجل هدف جزر القمر يوسف مشنغاما في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.

ولعب منتخب جزر القمر بعشرة لاعبين معظم دقائق اللقاء بعد طرد قائده نجيم عبدو بعد 7 دقائق على انطلاق المباراة عقب تدخل عنيف على منافسه.

وحقق منتخب جزر القمر إنجازا تاريخيا في مشاركته الأولى على الإطلاق بالمسابقة القارية، بعد تأهله إلى الأدوار الإقصائية للبطولة، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الغاني (3-2)، الذي غادر البطولة من دور المجموعات.

وتأهل منتخب جزر القمر إلى ثمن النهائي كواحد من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، بعد أن جاء خلف المغرب والغابون في المجموعة الثالثة، قبل أن يوقف المنتخب الكاميروني مغامرته في البطولة القارية.

وستواجه الكاميرون في الدور ربع النهائي، غامبيا التي تغلبت في وقت سابق اليوم على غينيا بهدف دون مقابل.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT