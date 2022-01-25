ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بالمبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو برفقة سفير إيطاليا في البلاد جوزيبي بوتشينو.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد فقد شدد اللافي خلال اللقاء على حرص المجلس على إجراء الانتخابات الرئاسية خلال العام الجاري مع أهمية المضي بمشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه الرئاسي مثمنا في ذات الوقت حرص إيطاليا على دعم المسار السياسي في ليبيا.

وأكد اللافي رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات رغم تعثرها والتطلع لخارطة الطريق التي يعكف مجلس النواب على الإعداد لها التي يجب أن تكون مكتملة الأركان بتواريخ محددة تبدأ من العملية الانتخابية إلى استلام السلطة.

من جانبه أشار أورلاندو إلى متابعة حكومة بلاده عن كثب مجريات الأحداث في ليبيا وحرصها على استقرارها وبما يعود بالإيجاب على البلدين مشددا على احترام إيطاليا للسيادة الليبية وتطلعها لما تفضي إليه التعديلات على خارطة الطريق التي يعكف مجلس النواب على الإعداد لها بما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

وتحدث أورلاندو عن رغبة بلاده في العمل على مساعدة ليبيا في الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الدولة بانتخاب رئيس يجمع عليه الشعب الليبي.