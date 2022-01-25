السعودية – أعلن نادي الهلال، بطل الدوري السعودي لكرة القدم، رحيل مهاجمه الفرنسي المخضرم، بافتيمبي غوميز، رسميا ، بعد مسيرة حافلة منذ التحاقه به في صيف 2018.

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إلى اللقاء بافي.. شكرا لك على كل ما حققناه معا”.

فيما قال رئيس النادي فهد بن نافل، عبر حسابه في “تويتر”: “نحن نحبك، سوف نفتقدك”.

واستعرض الهلال البطولات التي حققها غوميز مع النادي، ونشر صور المهاجم الفرنسي مع كؤوس البطولات التي فاز بها عبر حسابه في “تويتر”.

بدوره، كتب غوميز في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “عندما يصبح الحلم حقيقة، تغرب الشمس ثم تشرق نحو أفق آخر..”.

وانضم غوميز البالغ 36 عاما إلى الهلال صيف 2018 قادما من غلطة سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو، وجدد عقده في 25 يوليو 2020 حتى يونيو 2022، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

خاض مع الهلال 151 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 116 هدفا وصنع 19.

وساهم غوميز في تتويج الهلال بستة ألقاب هي دوري أبطال آسيا مرتين (2019 و2021)، والدوري المحلي مرتين (2020 و2021)، وكأس الملك مرة واحدة (2020) ومثلها الكأس السوبر المحلية (2022).

وتوج غوميز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا في 2019، وأفضل لاعب في النسخة ذاتها، بعدما سجل 11هدفا، كما أنه الهداف التاريخي للاعبين الأجانب للهلال.

ويعد غوميز، الشهير باحتفالية “الأسد” بعد التسجيل، أول لاعب في تاريخ الهلال يستطيع إحراز 20 هدفا على الأقل في 3 مواسم متتالية في الدوري.

وبدأ غوميز مسيرته الاحترافية مع سانت إتيان (2002-2009) لعب خلالها معارا لنادي تروا (2005)، ثم انتقل الى ليون (2009-2014) وفاز معه بكأس فرنسا وكأس الأبطال (2012)، وسوانسي سيتي الويلزي (2014-2017) أمضى خلالها موسما على سبيل الاعارة مع مرسيليا (2016-2017)، وغلطة سراي (2017-2018) حيث توج معه باللقب المحلي قبل أن يحط الرحال في السعودية.

المصدر: “أ ف ب”