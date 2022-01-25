لبنان – علق رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، بتعليق عمله بالحياة السياسية، واصفا إياه بـ”الشأن الحزين”.

وقال بري، في حديث لصحيفة “الجمهورية”، ردا على سؤال حول قرار الحريري بتعليق مشاركته ومشاركة تيار “المستقبل” في الانتخابات النيابية المقبلة وفي الحياة السياسية عموما، قال: “إن قرار الحريري شأن حزين”.

وأعلن الحريري أمس، تعليق عمله بالحياة السياسية، داعيا عائلته في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها.

وقال الحريري في مؤتمر صحافي: “من باب تحمل المسؤولية، ولأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني، واستعار الطائفية واهتراء الدولة، أعلن تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وعدم الترشح للانتخابات النيابية، وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار”.

المصدر: الجمهورية+ RT