فرنسا – تعرض الدراج الكولومبي إيغان بيرنال، لحادث أثناء التدريبات في بلاده، الاثنين، وفق ما أعلن فريقه إينيوس، على أن يخضع لعملية جراحية في “الساعات المقبلة”.

وجاء في بيان للفريق أن بيرنال البالغ 25 عاما، الفائز ببطواف فرنسا للدراجات الهوائية عام 2019 وحامل لقب طواف إيطاليا، نُقل إلى المستشفى، حيث كان “تحت المراقبة” و”يقظا”.

وأعلن الطاقم الطبي في عيادة جامعة لا سابانا في بيان بعد فترة قصيرة أن بيرنال “مصاب بصدمات متعددة ويجب أن يخضع لعملية جراحية في الساعات القليلة المقبلة”.

وأصيب الدراج الكولومبي في العنق والصدر والساقين، ولا يزال “يتمتع بثبات الدورة الدموية في الوقت الحالي”، بحسب ما أفادت به العيادة الطبية بالقرب من بوغوتا، من دون منح تفاصيل حول الجراحة المرتقبة.

ووقع الحادث في بلدة غاتشانسيبا، على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال العاصمة بوغوتا. وفي الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، يمكن رؤية الدراج ملقى على الأرض في حافلة ويحيط به زملاؤه في الفريق.

وقالت الشرطة إن بيرنال “يعاني من جروح متعددة” وهو حاليا في عيادة بالقرب من بوغوتا. وبحسب السلطات، اصطدم بيرنال بالجزء الخلفي للحافلة عندما توقفت.

المصدر: “أ ف ب”