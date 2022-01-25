موسكو – ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجعهما أمس بشكل حاد، في ظل توترات جيوسياسية مرتبطة بأوكرانيا.

وبحلول الساعة 13:16 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 2.12% إلى 3303 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.85% إلى 1324 نقطة.

وكان مؤشرا بورصة موسكو MICEX وRTS قد سجلا أمس تراجعا بنسبة 5.93% و8.11% على التوالي.

وفي سوق العملات اليوم، عوضت العملة الروسية بعض الخسائر التي منيت بها أمس، وجرى تداول العملة الأمريكية عند 78.55 روبل للدولار، بعدما أغلقت أمس عند 78.76 روبل للدولار.

فيما تم تداول اليورو عند 88.67 روبل، بعدما كانت العملة الأوروبية قد أغلقت الاثنين عند 89.1875 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT