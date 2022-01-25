ليبيا – تخوف رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجوراي، من أن ينصب الاهتمام مجددًا بالسياسة، على حساب ملف الإعمار سواء للمناطق القديمة التي دمرت خلال الصراعات المسلحة أو للمناطق الجديدة.

بوجواري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين أضاف: أن الفترة المقبلة تشهد حرصًا على التقدم في مسار الإعمار، الذي تجمد طيلة الفترات السابقة، إلى جانب الاهتمام بالوضع السياسي، لافتًا إلى أن الجميع استبشر خيرًا بما أعلنته الحكومة الوحدة بشأن توفير الأموال المطلوبة لاستئناف عمل المشروعات المتوقفة منذ 2011 وعودة الشركات الأجنبية لمباشرة عملها.

أما فيما يتعلق بأوضاع مدينته، فقال بوجوراي: بنغازي لا تزال تعاني تدميرًا في حدود 25 في المائة من مساحتها وخصوصًا بأحيائها القديمة ذات التراث والنسق المعماري الإيطالي، فضلًا عما لحق ببنيتها التحتية ومرافقها من محطات مياه وكهرباء وجسور من تدمير ممنهج على يد التنظيمات الإرهابية قبل أن يتم تحريرها من قبضتهم منتصف عام 2017، ما يرفع من تكلفة مشاريع إعادة الإعمار والتنمية بها.