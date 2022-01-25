تعرف على النادي الأكثر تحصلا على ركلات الجزاء في الدوريات الخمس الكبرى

تعرف على النادي الأكثر تحصلا على ركلات الجزاء في الدوريات الخمس الكبرى

سويسرا – كشفت دراسة أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES”، عن النادي الأكثر تحصلا على ركلات الجزاء في الدوريات الخمس الكبرى لكرة القدم خلال موسم 2020-21.

ووجد التقرير أن نادي مانشستر يونايتد حصل على أكبر عدد من ركلات الترجيح في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوريات الخمسة الأولى في أوروبا.

وتوصل التقرير أن مانشستر يونايتد تحصل على 11 ركلة جزاء في موسم 2020-21 وحده، بمعدل ركلة جزاء كل 299 دقيقة.

حيث سجل برونو فرنانديز تسعة أهداف من أصل 10 بينما سجل خوان ماتا ركلتي الجزاء الأخرى.

وكشف CIES أن “الشياطين الحمر” نفذوا ركلات الجزاء بنجاح بمعدل 78% في 133 مباراة، فيما تحصل متصدر الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان على ركلة جزاء واحدة كل 305 دقائق.

فيما أتى تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا في المرتبة الثالثة في القائمة برصيد ركلة جزاء كل 319 دقيقة، بمعدل تسجيل 93%، وشهد هذا الموسم سبع ركلات جزاء منحت للنادي الأزرق.

وبلغت نسبة تسجيل مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي 64% من ركلات الجزاء، بمعدل ركلة جزاء كل 434 دقيقة.

بينما يمتلك ليفربول أفضل نسبة في التسجيل بين الفرق “الستة الكبرى” في البريميرليغ، حيث سجل 95% من ركلات الجزاء الممنوحة له.

المصدر: manchestereveningnews