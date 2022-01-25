ليبيا – أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش إن التباين داخل المجلس يمثل أمرا صحيا مطلوبا وموجودا.

تنتوش أوضح بحديث مع وكالة أنباء “سبوتينك” الروسية تابعته صحيفة المرصد إن المساعي تصب الآن في إطار التحضير لإجراء نتخابات رئاسية ومن ثم تشريعية شفافة ونزيهة للخروج بالبلاد من المحنة الراهنة لا سيما بعد أن التزم مجلس النواب باحترام قراراته واللجان المنبثقة عنه لخوض أي عملية وعرض أي تقارير.

وأضاف تنتوش إن لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب قدمت تقريرها الشامل الذي يتضمن تاريخ الانتخابات والمسار التشريعي والدستوري والمسارات الأخرى المطلوبة مبينا أنه أولي لإبداء الرأي والملاحظات النيابية عليه ومن ثم إجراء التعديل بما يساهم بالخروج بخارطة متفق عليها وإيجابية.