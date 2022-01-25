الكاميرون – نال منتخب جزر القمر الإعجاب رغم خروجه من كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بعد خسارته أمام نظيره الكاميروني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس الاثنين ضمن الدور ثمن النهائي.

ورغم الصعوبات الكثيرة التي مر بها منتخب جزر القمر لم يرفع الراية البيضاء أمام أصحاب الأرض، بل قاتل حتى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

ولعب منتخب جزر القمر المباراة من دون أي من حراسه الثلاثة، حيث ضرب فيروس كورونا علي أحمادة ومؤيد أوسيني، بالإضافة لتعرض سالم بن بوانا لإصابة عضلية، ليضطر المدافع شاكر الهدهور لتولي مهمة حماية عرين منتخب بلاده، وتألق في المهمة الجديدة حيث تصدى للعديد من الفرص الخطرة للكاميرون.

كما لعب منتخب جزر القمر بنقص عددي (عشرة لاعبين) معظم دقائق اللقاء عقب تعرض قائده نجيم عبدو للطرد بعد 7 دقائق على انطلاق المباراة.

وبالنظر إلى تاريخ المنتخبين الكروي، بدت المباراة في متناول الكاميرون بطلة إفريقيا في 5 مناسبات، ولكنها على أرضية الملعب عانت كثيرا أمام أنظار جماهيرها قبل تحقيق الفوز على عشرة لاعبين من منتخب جزر القمر يحمي شباكهم مدافع لبس قفازات حراسة المرمى لأول مرة في حياته.

وحقق منتخب جزر القمر إنجازا تاريخيا في مشاركته الأولى على الإطلاق بالمسابقة القارية، بعد تأهله إلى الأدوار الإقصائية للبطولة، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الغاني (3-2)، الذي غادر البطولة من دور المجموعات.

وتأهل منتخب جزر القمر إلى ثمن النهائي كواحد من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، بعد أن جاء خلف المغرب والغابون في المجموعة الثالثة، قبل أن يوقف المنتخب الكاميروني مغامرته في البطولة القارية.

وستواجه الكاميرون في الدور ربع النهائي، غامبيا التي تغلبت في وقت سابق اليوم على غينيا بهدف دون مقابل.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT