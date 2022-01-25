ليبيا – ذكر المحلّل المالي علي سالم أنّ هناك ثلاثة سيناريوهات لموازنة 2022، أولًا بصرف مبلغ 85 مليار دينار أسوة بالعام الماضي، لتوفير عائد من النقد الأجنبي ولتحقيق استقرار مالي.

سالم وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الإثنين، أوضح أن السيناريو الثاني تكون الموازنة بنحو 111 مليار دينار، مع التركيز على مشروعات التنمية وإعادة الإعمار، وإما موازنة بـ1202 مليار دينار كخيار ثالث وستكون العواقب غير جيّدة على الاقتصاد الوطني، بحسب حديثه.

فيما حذّر المصرفيّ عز الدين عاشور في تصريح لذات الموقع من تجاوز فاتورة الرواتب خمسين مليار دينار لسنة 2022.

وقال عاشور: إنّ هناك مخاطر عالية على الاستدامة المالية طالما المصدر الوحيد الذي يموّل الميزانية هو الإيرادات النفطية.