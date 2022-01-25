روسيا – تحدث الخبير ألكسندر أميراغيان، رئيس قسم اقتصاديات مجمع الوقود والطاقة في مركز البحوث الاستراتيجية CSR ، عن أسباب انقطاع الكهرباء أمس في 3 دول في آسيا الوسطى.

وقال أميراغيان إن من بين الأسباب التي أدت إلى وقوع حادثة الانقطاع في حلقة الطاقة في آسيا الوسطى قد يكون تعدين العملات الرقمية، فضلا عن الطقس البارد.

وأثرت الاضطرابات في منظومة الطاقة الموحدة لآسيا الوسطى على 3 دول، وهي كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان، حيث انقطع التيار الكهربائي في العديد من المدن في هذه الدول.

ووفقا للخبير تشير البيانات الأولية إلى أن الحادثة وقعت في خط الربط في كازاخستان، الذي يربط بين منظومة الكهرباء في جنوب وشمال البلاد، ويوفر الكهرباء لقيرغيزستان وشرق أوزبكستان.

المصدر: نوفوستي