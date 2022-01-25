الإكوادور – قررت السلطات الإكوادورية إقامة مباراة المنتخب أمام البرازيل، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر، الخميس المقبل، دون حضور جماهيري، إزاء ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

وتسعى الإكوادور لتجنب ارتفاع محتمل آخر في حالات الإصابة بكوفيد-19، بسبب هذه المباراة، مع الوضع في الحسبان الانتشار الواسع لمتحور أوميكرون.

وكان الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم قد طلب الحصول على تصريح لبيع تذاكر للجماهير، بما يعادل 60% من سعة ملعب رودريجو باث بالعاصمة كيتو، كما حدث من قبل في مواجهة فنزويلا في نوفمبر الماضي.

ويمثل الإجراء الذي تم اتخاذه أمس الاثنين إزعاجا للاتحاد، الذي كان قد روج في ديسمبر الماضي لبيع 42 ألف تذكرة، أي ما يعادل 50% من سعة ملعب رودريجو باث.

وأعلن مسؤولو الاتحاد أنهم سيعيدوا الأموال التي حصلوا عليها من بيع التذاكر للجماهير مرة أخرى.

وتحتل الإكوادور المركز الثالث في جدول التصفيات برصيد 23 نقطة، متفوقة بـ6 نقاط على كولومبيا وبيرو، وبسبع نقاط عن تشيلي وأوروجواي، قبل 4 جولات على ختام التصفيات، علما بأن أصحاب المراكز الأربعة الأولى تحجز مقعدها مباشرة للمونديال، بينما يخوض صاحب الترتيب الخامس ملحق الفيفا.

المصدر: “وكالات”