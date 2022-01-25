روسيا – ستطلق جامعة “باومن” التقنية الحكومية في موسكو عام 2022 القمرين الصناعيين النانوييْن “ياريلو الـ3 ” و”ياريلو الـ4″ في إطار برنامج “أونيفرسات” الفضائي.

جاء ذلك في تقرير سيقدمه أساتذة الجامعة في ندوة “كوروليوف” الفضائية التي ستعقد في 25 – 29 يناير الجاري.

يذكر أن القمرين الصناعيين النانوييْن “ياريلو الـ 1 ” و”ياريلو الـ2″ تم إطلاقهما إلى مدار الأرض عام 2020.

وأوضح التقرير أن المشروع له هدف تعليمي إلى جانب الأهداف العلمية والتطبيقية. والمقصود بالأمر هو مشاركة الطلاب في عملية تصميم المعدات الفضائية الحقيقية والبحوث العلمية أثناء معالجة المعلومات الواردة من الأقمار الصناعية.

ويفترض أن تكون أبعاد كل قمر صناعي نانوي 100×100×340.5 ملم. وقد تم تصميم منظومة الإمداد بالكهرباء ونظامي التوجيه والاتصال اللاسلكي والحاسوب الإلكتروني مع الأخذ في الحسبان خبرة الاختبار الفضائي للقمرين الصناعيين السابقين.

وقال التقرير إن كلا القمرين النانويين تم تزويدهما بـ6 مستشعرات ومستقبلات الأشعة الشمسية المنعكسة. وستسمح المعلومات الواردة من الأقمار الصناعية المذكورة بتقييم المعدلات التي تؤثر على الاحتباس الحراري.

المصدر: تاس