ليبيا – نبه مندوب روسيا بالأمم المتحدة لأهمية اتخاذ إجراءات إضافية لمنع تجدد العنف في ليبيا فيما لم يتم تحقيق تقدم في المسار العسكري لتسوية الأزمة مؤخرا.

المندوب الروسي أعرب في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا تابعتها صحيفة المرصد عن سعادته لعدم حدوث اشتباكات مسلحة منذ أكثر من عام إلا أن المسار العسكري لم يحقق أي تقدم حقيقي في الآونة الأخيرة مشددا على وجوب إشراك كل الأطراف الليبية في المناقشات الجارية والانتخابات المرتقبة.

وأضاف مندوب روسيا إن هذا الإشراك مهم لضمان القبول بنتائج الانتخابات في وقت يجب فيه أن يتحلى مجلس الأمن الدولي بالمرونة في تحديد مدة ولاية البعثة الأممية التي يتعين اتخاذ إجراء بشأنها قبل نهاية الشهر الجاري.