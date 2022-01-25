روسيا – أعلن مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن العالم سيشهد أعوام 2025 – 2026 ارتفاع الطلب على الأقمار الصناعية التي ستصنع وآلاف وآلاف منها.

الأمر الذي سيؤدي إلى التطوّر السريع لصناعة الصواريخ الفضائية. جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لمجلة “روسكي كوسموس” (الفضاء الروسي)”.

وقال إن تلك الأقمار الصناعية يجب إطلاقها إلى مدارات الأرض المختلفة. ومن أجل أن تنتفل من مدار إلى آخر فإنها بحاجة إلى محركات كهربائية تنتجها شركة “فاكيل” في أقصى غرب روسيا.

وقال “روغوزين، إن الطلب على الصواريخ الروسية مثل “سويوز – 5” الواعد، “آمور – إس بي غي”، وسويوز – 2” المطوّر سيرتفع في العالم، وقد لا يكفي عددها في السوق لإرضاء الطلب العالمي.

وشدد “روغوزين على ضرورة الاحتفاظ بمطار “المنصة البحرية” العائم مهما كانت الظروف. وحسب، روغوزين فمن الضروري إيجاد شريك أجنبي لا يمتلك مطارات فضائية ويعرب عن جاهزيته للاستثمار في مشروع المطار الفضائي العائم الروسي والتقليل العبء المالي على “روس كوسموس”.

يذكر أن المطار الفضائي العائم الروسي وسفينة القيادة المرافقة له انتقلا في ربيع عام 2020 من الشاطئ الأمريكي إلى شرق روسيا ليرسو في ميناء “سلافيانسك” حيث يقوم معمل السفن “سلافيانسك” بصيانته. وقال روغوزين إن مصير المطار الفضائي الروسي سيتم إقراره عما قريب.

مصدر: تاس