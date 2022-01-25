شركات طيران تدعو بريطانيا لرفع القيود على المسافرين الملقحين بالجرعة الكاملة ضد كورونا

شركات طيران تدعو بريطانيا لرفع القيود على المسافرين الملقحين بالجرعة الكاملة ضد كورونا

إنجلترا – دعا رؤساء شركات الخطوط الجوية، وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، لإعادة السفر الدولي بدون قيود بالنسبة للمسافرين الحاصلين على جرعة كاملة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وحث الرؤساء التنفيذيون لشركة الخطوط الجوية البريطانية، وشركة “رايان إير”، وشركات طيران أخرى على وضع بروتوكول واضح من أجل التعامل مع تفشي فيروس كورونا مستقبلا، دون الاعتماد على اختبارات الإصابة الدولية السريعة، أو دخول حجر صحي في فندق.

كما دعوا لإلغاء عمليات إغلاق الحدود، وحظر الرحلات الجوية كرد فعل لمواجهة تفشي الفيروسات المتحولة المثيرة للقلق مستقبلاً.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة التجارية لشركات الطيران البريطانية أن المملكة سجلت تراجعا بنسبة 71% في رحلات المغادرة الدولية لسنة 2021 بالمقارنة مع سنة 2019.

ودعت الخطوط الجوية البريطانية أيضا لوقف إجراء اختبار إصابة بالفيروسات للركاب الحاصلين على جرعة اللقاح كاملة، في ظل تقارير تفيد أن جافيد ربما يلغي شرط إجراء اختبار سريع تكون نتيجته سلبية خلال اليوم الثاني للوصول إلى المملكة خلال الأسبوع الجاري.

المصدر: “بلومبيرغ”