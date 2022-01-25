ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن البرلمان لن يقبل أي دفاع عن استمرار حكومة الوحدة، لإنتهاء مدة ولايتها.

صالح وفي كلمة له خلال جلسة البرلمان الرسمية اليوم الإثنين، طالب النواب الاتفاق مع مجلس الدولة لتشكيل لجنة من الخبراء مهمة تعديل بعض المواد في مشروع الدستور، وانجازها في 15 أو 20 يوم، قائلًا: “لنتجنب الإحراج والتعطيل ونطرح الدستور للاستفتاء والشعب الليبي يقول كلمته”.

ودعا إلى وضع أجل حتمي لإجراء الانتخابات، ولو بالقوانين التي أصدرها مجلس النواب، وفي حالة النجاح في الوصول إلى دستور دائم ستتم إجراء الانتخابات.

كما لفت إلى أنه وفي حال فشل اللجنة والدخول في مراحل انتقالية أخرى، فإن الأهم مصير السلطة التنفيذية لأن المواطن جائع ولا يهمه الدستور أو القانون وما إلى ذلك،على حد تعبيره.

وأكد أن البلاد تمر في مرحلة مفصلية خطيرة جدًا ويجب أن يتم تدارك الأمر وأن يتحمل البرلمان المسؤولية.

كما طالب القنوات الفضائية تقليل خطاب الكراهية والفتنة واستضافة بعض الشخصيات الذين يسبون في بعض ويشهرون في بعض، داعيًا مجلس الدولة أن يكون له دور في عملية المصالحة رغم أنها من مهام المجلس الرئاسي، لافتًا إلى أعضاء الرئاسي لم يقوموا بمهامهم بشأنها.

صالح أعرب عن رفضه التدخل في الشأن الليبي من أي دولة أجنبية، منوهًا إلى أن موضوع الحكومة يحسم داخل قاعة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر، وإذا أراد رئيس الحكومة العودة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر.