الرياض – صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 263 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول 11 شهرا من العام الحالي (من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني).

وحسب مسح للأناضول، استنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الثلاثاء، بلغ فائض الميزان التجاري 110.9 مليارات دولار.

وكان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من العام 2020، نحو 30.6 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 60.4 بالمئة، إلى 250.9 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 11.2 بالمئة، إلى 139.9 مليار دولار.

وصعدت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 73.4 بالمئة‏، إلى 185.5 مليار دولار.

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال عام 2020 نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية، إلا أنها تعافت بعد ذلك متجاوزة 80 دولار في الوقت الحالي.

وكان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 59.9 بالمئة خلال عام 2020 إلى 44 مليار دولار، مقابل 109.6 مليارات دولار في 2019.

الأناضول