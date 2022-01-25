ليبيا – أكد مندوب فرنسا بالأمم المتحدة وجود إعادة تنظيم الانتخابات في ليبيا من دون تأخيرمن خلال تحديد الليبيين جدولا زمنيا لإجرائها خلال الفترة المقبلة.

المندوب الفرنسي أوضح في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا تابعتها صحيفة المرصد أن تنظيم الانتخابات سيقود لحكومة شرعية تحارب الفساد وتحمي حقوق الإنسان فضلا عن كونها فرصة لطي صفحة النزاع داعيا المرشحين لخوضها إلى التنحي عن وظائفهم الحالية.

وشدد المندوب الفرنسي على ضرورة الحفاظ على الزخم الانتخابي وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي مع أهمية إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا عبر عملية ليبية بالتنسيق مع دول الجوار.