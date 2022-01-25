ليبيا – قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي إنه لأول مرة ستقدم روزماري دي كارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام الإحاطة الخاصة عن ليبيا مجلس الأمن، وذلك لخلو منصب المبعوث الخاص للأمين العام الذي يُفترض أنه يترأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

لنقي أضافت في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فحتى الآن لدينا مستشارة خاصة للشؤون السياسية في ليبيا للأمين العام ستيفاني ويليامز ومنسق البعثة السيد زينجا. كما ستقدم إلهام السعودي عضوة ملتقى الحوار السياسي إحاطتها (فيما يُعد تمثيل للمجتمع المدني مثلما حدث سابقًا مع السيدات لميس بن سعد وأسماء خليفه وهاجر الشريف ورضا الطبولي)”.

وأردفت: “تلي هذه الجلسة جلسة أخرى يوم 27 يناير للنظر في التمديد للبعثة والذي ينتهي في يوم 31 من هذا الشهر، وكان قد تم التجديد له في شهر سبتمر الماضي بعد جدل وثلاث محاولات لصياغة نص القرار الذي لاقى مرتين فيتو من روسيا ومرة من أمريكا إلى أن تم التواصل إلى صياغة توافقية. كانت النقطتان الإشكاليتان هي انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية والنقطة الثانية هي إعادة هيكلة البعثة والذي اشترطت روسيا أن يحدث بعد الانتخابات 24 ديسمبر حتى لا يسبب اختلالًا أثناء العملية الانتخابية”.

وأكدت على أنه لابد أن يكون لليبيين رأي مسموع في مسألة استمرار البعثة من عدمه وشكله وهيكلة البعثة، مضيفةً: “كما يجب أن يكون لهم رأي في مسألة penholder هل تكون بالمشاركة مع دولة أخرى كما في حالات عديدة؟ هل يتم تغيير penholder بدولة أخرى أو دولتين أخريتن بعيدًا عن بريطانيا؟ الجدير بالذكر أن كل هذه المسألة تتم في أجواء بعيدة كل البعد عن الشفافية”.

وتابعت: “أم هل ليبيا في حاجة إلى أن تطلب بعثة من المجلس الأمن لتقييم وضع ليبيا بعد عشر سنوات تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من فك الارتباط وإنهاء دور البعثة في ليبيا كما حدث في دولة تيمور الشرقية واستمرار الشراكة مع الأمم المتحدة بأشكال أخرى لا تنتقص من سيادتها مثل الإشراف على العلمية الانتخابية وليس تنظيمها؟”.

كما تساءلت: “هل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جزء من المشكل في ليبيا مما يوثر سلبًا على ليبيا وعلى مستقبل الأمم المتحدة في ظل اللانظام العالمي؟”.